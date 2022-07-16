Леонид Федун: «Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика!»

Федун назвал обычной практикой судейство в матчах со «Спартаком» после игры с «Ахматом»

Президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результат и судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так все обычно», — сказал Федун «СЭ».

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов на 41-й минуте матча удалил защитника красно-белых Мацея Рыбуса. Польский футболист получил две желтые карточки за 10 секунд.

На 77-й минуте игры Безбородов не стал назначать пенальти в ворота грозненцев после игры рукой в штрафной «Ахмата».

В концовке матча Безбородов показал желтую карточку голкиперу «Ахмата» Гиорги Шелии после момента во вратарской площади. 33-летний российский футболист ударил ногой нападающего «Спартака» Александра Соболева.