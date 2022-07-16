Мозес: «Немного разочарованы. Должны были забирать три очка»

Мозес заявил, что «Спартак» должен был брать три очка в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после завершения матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Немного разочарованы. Думаю, должны были забирать три очка.

В первом тайме мы действовали неплохо. Не должны были уходить на перерыв, уступая в счете. Все решают нюансы.

Но сложилось все так, как сложилось. Впереди длинный сезон и много работы», — сказал Мозес в эфире «Матч Премьер».