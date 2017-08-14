Лео Жаба: "Цель "Ахмата" – попасть в зону еврокубков"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба рассказал о том, что решение уйти из "Коринтианса" далось ему нелегко. По его словам, при переходе в российский клуб он советовался со своими родителями и агентом.

- Решение уйти из "Коринтианса" я принимал с моими родителями и агентами, - цитирует UOL Лиму. - Это решение далось мне нелегко, ведь я был в этом клубе с детства. У меня в Бразилии было все хорошо.

Цель "Ахмата" – попасть в зону еврокубков. Чемпионат России – это довольно сильный турнир. Здесь я только месяц, но адаптация проходит медленно. Хорошо, что в клубе есть другие бразильцы, которые помогают мне. Я нахожусь в России без друзей и семьи, но скоро они приедут ко мне.