Быстров: «Мое мнение правильное, в отличие от 25-летнего салаги, который строчит в комментариях»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров в беседе с «СЭ» поделился мнением о критике в интернете.

— Вас любят похейтить на просторах интернета. А как вы реагируете на критику?

— Просто я запомнился плохим, а плохое не забывается. Вот из-за этого идет и вся критика. Я 20 лет в футболе. И мое мнение, наверное, правильное в отличие от 25-летнего салаги, который сидит у телевизора и строчит в комментариях, что я — иуда!

— Читаете комментарии?

— Я могу почитать комментарии в Instagram, а потом что-то ответить. Но делаю это не так часто. Если пишут какую-то жесть, то сразу отправляю человека в бан.

— Кого в нашем футболе могли бы назвать деревом?

- У нас нет деревьев. Есть техничные, а есть менее техничные футболисты. Если он в сборной, то он не может быть деревом. Деревья нигде не играют, они способны только оставлять гнусные комментарии под постами. Сидят и делают это. В жизни они ничего не могут. Дай им ударить мяч 25 раз, в итоге 25 раз ударят не туда. Я еще не говорю про футбольное мышление, которое им и не снилось.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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