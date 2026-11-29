«Ростов» Кириченко остается непобедимым. «Краснодару» пришлось спасаться в южном дерби

Ничья соседей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 15:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Ростов» после назначения Дмитрия Кириченко — главное откровение осенней части сезона. Дончане эффективны на поле точно так же, как их главный тренер в годы игровой карьеры у ворот соперников. Ни одного поражения в шести турах при нынешнем штабе и шестое место в таблице. Так что сложно было назвать «Краснодар» фаворитом воскресного южного дерби. Мог ли кто-то представить такой ноябрьский расклад в августе, когда «быки» штамповали победы и в рамках этой серии обыграли ростовчан благодаря голу Жубала?

Вопрос, впрочем, получается риторическим. Тем более встречи соседей становятся упорными, независимо от занимаемых мест, и новая игра исключением не стала. Максимальная плотность на каждом участке поля, множество единоборств, минимум острых ситуаций — лучшая краткая характеристика того, что происходило в первые 45 минут. Пожалуй, символом тайма можно назвать эпизод, в котором Батчи здорово закручивал мяч в площадь ворот и Кордобе пришлось бить то ли головой, то ли плечом в борьбе с буквально висевшим на нем защитником.

А если выбирать самый яркий момент данного отрезка, то это — плотный удар Сулейманова с лета после подачи Мелехина. Агкацеву удалось в броске перевести мяч на угловой. Смотрелось эффектно, но в целом игру сложно было назвать зрелищной. Зато совместными усилиями команды насобирали 20 нарушений правил, и по данному показателю тоже наблюдалось равенство (по 10). С ударами ситуация обстояла сложнее. Особенно у «Краснодара», который ни разу не попал в створ, и сильно легче с началом второго тайма гостям не стало. Ростовчане накрывали соперника прессингом на его половине, что вылилось в пару выходов на опасные позиции.

«Быкам» потребовалось примерно пять минут, чтобы начать хотя бы подбираться к чужой штрафной, после чего Мурад Мусаев провел тройную замену, одновременно выпустив на поле Черникова, Оздоева и Пальцева. Тех, кто хорош в борьбе или умеет находить решения под давлением. И уже с ними в ростовской штрафной впервые стало по-настоящему жарко, однако Оласа с подбора выстрелил над перекладиной. Игра постепенно раскрывалась, и уже Олусегун после скидки Мелехина пытался огорчить бывших одноклубников акробатическим ударом с лета, а в ответ Кордоба пасом в касание вывел на удар не попавшего в ближний угол Кристиана.

За несколько минут команды создали больше, чем за все предыдущее время. По такой игре взятие чьих-то ворот виделось неизбежным, и оно состоялось после классной быстрой атаки «Ростова». Диагональ Миронова нашла на левом фланге набиравшего скорость Ланговича, тот легко ушел от Пальцева и сместился в центр, после чего тонкой передачей отсек сразу двух оппонентов, которые прозевали движение Олусегуна в штрафную. Правило бывших снова сработало, причем атака прошла по флангу, где уже не было замененного экс-ростовчанина Вахании.

В свою очередь краснодарская активность вылилась в пенальти по итогам верхового единоборства Оздоева и Сако, которому мяч попал в руку. После подсказки ВАР арбитр указал на точку, а исполнявший 11-метровый Оласа перехитрил Артема Петрова. «Ростов» вел в счете менее десяти минут, но постарался оперативно вернуть себе преимущество. Кучаев, казалось, сделал для этого все, в штрафной сместившись в центр мимо Черникова, однако удар на себя принял Жубал, а добивание после рикошета предотвратил вездесущий Оласа. Только и на противоположной половине поля было жарко, и стрелявший с подбора Пальцев чуть-чуть не попал в ближнюю «девятку».

Как бы банально это ни звучало — обе команды не соглашались на боевую ничью и пытались склонить чашу весов в свою пользу. Но и уступать никто не хотел, и оборона в концовке превзошла атаку, а ростовский голкипер в добавленное время эффектно справился со штрафным Батчи.

Закономерный в целом результат, которым больше недоволен «Краснодар» — его отставание от лидеров увеличивается. А «Ростов» в очередной раз показал: с этой силой весной предстоит считаться всем.