«Ростов» Кириченко остается непобедимым. «Краснодару» пришлось спасаться в южном дерби
«Ростов» после назначения Дмитрия Кириченко — главное откровение осенней части сезона. Дончане эффективны на поле точно так же, как их главный тренер в годы игровой карьеры у ворот соперников. Ни одного поражения в шести турах при нынешнем штабе и шестое место в таблице. Так что сложно было назвать «Краснодар» фаворитом воскресного южного дерби. Мог ли кто-то представить такой ноябрьский расклад в августе, когда «быки» штамповали победы и в рамках этой серии обыграли ростовчан благодаря голу Жубала?
Вопрос, впрочем, получается риторическим. Тем более встречи соседей становятся упорными, независимо от занимаемых мест, и новая игра исключением не стала. Максимальная плотность на каждом участке поля, множество единоборств, минимум острых ситуаций — лучшая краткая характеристика того, что происходило в первые 45 минут. Пожалуй, символом тайма можно назвать эпизод, в котором Батчи здорово закручивал мяч в площадь ворот и Кордобе пришлось бить то ли головой, то ли плечом в борьбе с буквально висевшим на нем защитником.
А если выбирать самый яркий момент данного отрезка, то это — плотный удар Сулейманова с лета после подачи Мелехина. Агкацеву удалось в броске перевести мяч на угловой. Смотрелось эффектно, но в целом игру сложно было назвать зрелищной. Зато совместными усилиями команды насобирали 20 нарушений правил, и по данному показателю тоже наблюдалось равенство (по 10). С ударами ситуация обстояла сложнее. Особенно у «Краснодара», который ни разу не попал в створ, и сильно легче с началом второго тайма гостям не стало. Ростовчане накрывали соперника прессингом на его половине, что вылилось в пару выходов на опасные позиции.
«Быкам» потребовалось примерно пять минут, чтобы начать хотя бы подбираться к чужой штрафной, после чего Мурад Мусаев провел тройную замену, одновременно выпустив на поле Черникова, Оздоева и Пальцева. Тех, кто хорош в борьбе или умеет находить решения под давлением. И уже с ними в ростовской штрафной впервые стало по-настоящему жарко, однако Оласа с подбора выстрелил над перекладиной. Игра постепенно раскрывалась, и уже Олусегун после скидки Мелехина пытался огорчить бывших одноклубников акробатическим ударом с лета, а в ответ Кордоба пасом в касание вывел на удар не попавшего в ближний угол Кристиана.
За несколько минут команды создали больше, чем за все предыдущее время. По такой игре взятие чьих-то ворот виделось неизбежным, и оно состоялось после классной быстрой атаки «Ростова». Диагональ Миронова нашла на левом фланге набиравшего скорость Ланговича, тот легко ушел от Пальцева и сместился в центр, после чего тонкой передачей отсек сразу двух оппонентов, которые прозевали движение Олусегуна в штрафную. Правило бывших снова сработало, причем атака прошла по флангу, где уже не было замененного экс-ростовчанина Вахании.
В свою очередь краснодарская активность вылилась в пенальти по итогам верхового единоборства Оздоева и Сако, которому мяч попал в руку. После подсказки ВАР арбитр указал на точку, а исполнявший 11-метровый Оласа перехитрил Артема Петрова. «Ростов» вел в счете менее десяти минут, но постарался оперативно вернуть себе преимущество. Кучаев, казалось, сделал для этого все, в штрафной сместившись в центр мимо Черникова, однако удар на себя принял Жубал, а добивание после рикошета предотвратил вездесущий Оласа. Только и на противоположной половине поля было жарко, и стрелявший с подбора Пальцев чуть-чуть не попал в ближнюю «девятку».
Как бы банально это ни звучало — обе команды не соглашались на боевую ничью и пытались склонить чашу весов в свою пользу. Но и уступать никто не хотел, и оборона в концовке превзошла атаку, а ростовский голкипер в добавленное время эффектно справился со штрафным Батчи.
Закономерный в целом результат, которым больше недоволен «Краснодар» — его отставание от лидеров увеличивается. А «Ростов» в очередной раз показал: с этой силой весной предстоит считаться всем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4