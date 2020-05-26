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«Крылья» планируют продлить контракты с шестью футболистами

16:19
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По данным «СЭ», «Крылья Советов» планируют продлить до конца сезона истекающие в конце мая соглашения с шестью футболистами: Сергеем Рыжиковым, Никитой Чичериным, Александром Гацканом, Максимом Глушенковым, Артемом Тимофеевым и Антоном Тереховым.

Последние трое находятся в самарском клубе в аренде. При этом договор со Срджаном Мияйловичем продлен не будет. В нынешнем сезоне 26-летний сербский полузащитник провел в РПЛ 15 матчей, забил один гол и дважды был удален.

Главному тренеру Миодрагу Божовичу после возвращения с родины еще десять дней надо находиться на карантине, тренировки команды проводит тренер Сергей Корниленко.

При этом, по информации нашего источника, в руководстве самарского клуба не ожидается изменений. Ранее различные Telegram-каналы сообщали о возможном приходе в «Крылья» бывшего спортивного директора «Кубани» и «Анжи» Сергея Доронченко. (Константин Алексеев)

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