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«Краснодар» вместе с Газинским приземлился в Калуге перед матчем с «Арсеналом»

18:40
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«Краснодар» приземлился в Калуге, откуда доберется в Тулу на матч 17-го тура РПЛ против «Арсенала».

Вместе с командой отправился полузащитник Юрий Газинский, который из-за травмы пропустил начало сезона и не сыграл ни одного матча.

Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 мск.

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