«Краснодар» вместе с Газинским приземлился в Калуге перед матчем с «Арсеналом»

«Краснодар» приземлился в Калуге, откуда доберется в Тулу на матч 17-го тура РПЛ против «Арсенала».

Вместе с командой отправился полузащитник Юрий Газинский, который из-за травмы пропустил начало сезона и не сыграл ни одного матча.

Приземлились в Калуге, держим курс на Тулу ?



Да, Юра давно не летал в минус 5 ??#АрсеналКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/vHsQa2Us8b — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 23, 2019

Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 мск.