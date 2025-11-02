«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба получил красную карточку в конце матча

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удалился в конце матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

На 87-й минуте встречи колумбиец сфолил на защитнике красно-белых Руслане Литвинове и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой игре.

Из-за удаления Кордоба пропустит матч 15-го тура РПЛ против «Балтики».