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«Краснодар» — ЦСКА: ничья после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» на своем поле после первого тайма играет вничью с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ — 0:0.

На 37-й минуте единственную желтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Черников.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи «Краснодар» — ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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 8
П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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