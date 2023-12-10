«Краснодар» — ЦСКА: ничья после первого тайма

«Краснодар» на своем поле после первого тайма играет вничью с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ — 0:0.

На 37-й минуте единственную желтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Черников.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи «Краснодар» — ЦСКА.