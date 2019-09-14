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Крал заявил, что виноват в одном из пропущенных голов «Спартака» в матче с «Уралом»

19:56
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что виноват в одном из пропущенных голов красно-белых в матче 9-го тура премьер-лиги против «Урала» (1:2). Чешский хавбек дебютировал за москвичей в этой встрече.

— Второй тайм начался с моей ошибки, — приводит ТАСС слова Крала. — Я пытался что-то придумать, но ошибся в передаче, и случился перехват. Мы хорошо играли в первом тайме, но было мало ударов по воротам соперника. А во втором тайме игра поменялась.

Спартак — Урал

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