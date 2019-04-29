Олег Кононов продлил успешную серию в противостоянии с Курбаном Бердыевым. Команды главного тренера "Спартака" встречались "Рубином" и "Ростовом" восемь раз и никогда не проигрывали. (Кирилл Бурдаков)

Тренерское противостояние Олега Кононова и Курбана Бердыева

Дата Город Клуб Кононова Клуб Бердыева Счет 29.09.2013 Краснодар Краснодар Рубин 1:0 10.11.2013 Казань Краснодар Рубин 1:0 24.05.2015 Краснодар Краснодар Ростов 2:1 02.08.2015 Ростов-на-Дону Краснодар Ростов 0:0 30.11.2015 Краснодар Краснодар Ростов 2:1 25.09.2017 Грозный Ахмат Рубин 1:0 22.09.2018 Тула Арсенал Рубин 2:2 29.04.2019 Москва Спартак Рубин 1:1

Итого: +5=3-0, мячи 10-5.