Олег Кононов продлил успешную серию в противостоянии с Курбаном Бердыевым. Команды главного тренера "Спартака" встречались "Рубином" и "Ростовом" восемь раз и никогда не проигрывали. (Кирилл Бурдаков)
Тренерское противостояние Олега Кононова и Курбана Бердыева
|
Дата
|
Город
|
Клуб Кононова
|
Клуб Бердыева
|
Счет
|
29.09.2013
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Рубин
|
1:0
|
10.11.2013
|
Казань
|
Краснодар
|
Рубин
|
1:0
|
24.05.2015
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Ростов
|
2:1
|
02.08.2015
|
Ростов-на-Дону
|
Краснодар
|
Ростов
|
0:0
|
30.11.2015
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Ростов
|
2:1
|
25.09.2017
|
Грозный
|
Ахмат
|
Рубин
|
1:0
|
22.09.2018
|
Тула
|
Арсенал
|
Рубин
|
2:2
|
29.04.2019
|
Москва
|
Спартак
|
Рубин
|
1:1
Итого: +5=3-0, мячи 10-5.