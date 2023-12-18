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Колыванов оценил выступление «Динамо» в первой части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил выступление бело-голубых в первой части сезона.

«Вы помните первые 10-12 туров «Динамо»? Их штормило прилично. Некоторые матчи очень здорово проводили, а некоторые провальные были, вторые таймы особенно. Бросали играть просто, непонятно по какой причине. От обороны вроде и играли, но никого не держали. Теряли мяч на своей половине поля. Но потом командный футбол стабилизировался, Тюкавин начал забивать, схема немножко поменялась. Плюс Смолов — с ним один футбол, без него — другой. Но он тоже внес свою лепту, на замену хорошо выходил. Но он любит в оттяжку сыграть, на себя взять, а когда молодежь играет — они быстро доходят до ворот, пробили, забили. Ну и в обороне игра наладилась, хотя сколько искали схему. Даже Паршивлюк сыграл центрального защитника! Так что проблемы были, из них команда вылезла, хотя очков все равно много потеряли. Может ли «Динамо» побороться за чемпионство? Весной что угодно может случиться, отрезок короткий, всего 12 матчей. Они пролетят — мы даже не заметим. Одна-две ошибки любой из команд — и все меняется. Надо очень хорошо готовиться, приобретать игроков всем тем, кто хочет за высокие места бороться», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-dinamo-vy-lezlo-iz-svoih-problem-no-ochkov-rasteryalo-prilichno/
Игорь Колыванов
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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