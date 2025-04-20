ЦСКА — «Крылья Советов»: команды обменялись голами

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ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись голами во втором тайме матча 25-го тура РПЛ — 1:1.

У армейцев на 69-й минуте отличился Секу Койта.

У самарцев спустя четыре минуты счет сравнял Иван Сергеев, реализовав пенальти.

11-метровый был назначен за фол Виллиана Роши (ЦСКА) на Владиславе Шитове («Крылья Советов»).