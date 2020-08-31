Клубы РПЛ могут обсудить очередное изменение лимита на легионеров

Как стало известно «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующим лимитом на легионеров и намерены выступить с инициативой его изменения с сезона-2021/22. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.

Инициатива лоббируется командами, участвующими в еврокубках, которые хотят усилить составы качественными футболистами.

При этом более скромные коллективы против этого, поскольку лимит был изменен перед стартом сезона-2020/21, и комплектование проводилось с прицелом на формулу «8 легионеров+17 россиян» в заявке. При этом все восемь иностранцев имею право играть одновременно.

Генеральный директор «Рубина» оценил нынешний лимит на легионеров