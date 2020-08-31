Генеральный директор «Рубина» оценил нынешний лимит на легионеров

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал свое отношение к нынешнему лимиту на легионеров. С этого сезона команды могут заявлять не более восьми иностранных игроков на матч.

— Мы считаем, что на данный момент лига должна оставаться в том лимите, который есть сейчас. Его приняли только недавно, никто еще не понял и не успел оценить тот эффект, который он должен дать. Если мы будем менять правила каждый год, то ничего хорошего из этого не будет. (Артем Калинин)

Клубы РПЛ могут обсудить очередное изменение лимита на легионеров