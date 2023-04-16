Мостовой — о первом тайме матча «Оренбург» — «Локомотив»: «Не забиваешь ты, забивают тебе»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от первого тайма матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив».

«Мы первый тайм видели, и все подходы, которые делал «Локомотив», забил: 3 удара — 3 гола. А «Оренбург», который подошел к воротам «Локо» раз 10 и ударил 8 раз, забил 1 гол. Причем шикарный штрафной. Здесь, как говорится не забиваешь ты, забивают тебе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

На данный момент счет в матче между «Оренбургом» и «Локомотивом» — 1:4. В составе московского клуба забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Франсуа Камано и Максим Глушенков, оформивший дубль. Гол за «Оренбург» забил Дмитрий Воробьев.