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Мостовой — о первом тайме матча «Оренбург» — «Локомотив»: «Не забиваешь ты, забивают тебе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от первого тайма матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив».

«Мы первый тайм видели, и все подходы, которые делал «Локомотив», забил: 3 удара — 3 гола. А «Оренбург», который подошел к воротам «Локо» раз 10 и ударил 8 раз, забил 1 гол. Причем шикарный штрафной. Здесь, как говорится не забиваешь ты, забивают тебе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

На данный момент счет в матче между «Оренбургом» и «Локомотивом» — 1:4. В составе московского клуба забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Франсуа Камано и Максим Глушенков, оформивший дубль. Гол за «Оренбург» забил Дмитрий Воробьев.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088161_mostovoy__o_pervom_tayme_orenburg_-_lokomotiv_ne_zabivaesh_tyi_zabivayut_tebe
Александр Мостовой
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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