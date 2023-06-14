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Кавазашвили заявил, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе Евгения Мележикова с поста гендиректора красно-белых.

«А что Мележиков сделал хорошего для «Спартака»? Ничего не припомню. Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления. Нужно прекратить уже эту кадровую чехарду и назначить нормальных управленцев», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-uhod-melezhikova-ne-stanet-poterej-dlya-spartaka-no-v-klube-tvoritsya-bardak/
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
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 3 : 0
3.06 17:00
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П
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Александр Соболев

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