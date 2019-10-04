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Как выглядит Людмила Дюкова, жестко раскритиковавшая Виктора Гончаренко

15:32
Людмила Дюкова. Фото Facebook Людмилы Дюковой
Людмила Дюкова. Фото Facebook Людмилы Дюковой

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила Дюкова разнесла главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Девушка не стеснялась в своих выражениях, а подробнее можно прочитать здесь.

А как же выглядит сама Дюкова? Она довольно активно ведет свой Facebook. В нем есть место и юмору (который мы опубликовать не можем, ибо он совсем «взрослый»), и красивым фото. Девушка давно болеет за ЦСКА и часто появлялась на трибунах, когда домашним стадионом армейцев еще была «Арена Химки».

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