Кахигао: «Продление контракта с Денисовым — важное событие для «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал продление контракта с защитником Даниилом Денисовым.

«Продление контракта с Даниилом — важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль «Спартака», играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень. Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в «Спартаке» и полностью предан клубу.

Мы подписали контракт на несколько лет, что соответствует нашей стратегии — иметь долгосрочные соглашения с молодыми российскими футболистами. За последние девять месяцев мы продлили контракты с десятью россиянами, часть из них — выпускники клубной академии. Некоторые еще совсем молоды, но тренируются и играют с основной командой здесь, в Дубае. Для успешного будущего «Спартака» очень важно соблюдать этот баланс между молодыми россиянами и иностранными футболистами», — цитирует Кахигао пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2029/30.

Денисов выступает за основную команду «Спартака» с 2021 года. Он провел 139 матчей, забил 1 гол и сделал 11 результативных передач. На счету защитника 1 матч за сборную России.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах.