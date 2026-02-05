«Локомотив» победил «Урал» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче во время тренировочного сбора в Абу-Даби (ОАЭ).

Игра завершилась со счетом 3:2. У железнодорожников голы забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко, который реализовал пенальти. У команды из Екатеринбурга отличились Никита Морозов и Мартин Секулич (пенальти).

По регламенту команды играли три тайма по 45 минут.

8 февраля «Локомотив» сыграет с казахстанским «Елимаем».

Товарищеский матч. Клубы

«Локомотив» — «Урал» — 3:2 (2:0)

Голы: Руденко, 12 (1:0). Воробьев, 28 (2:0). Комличенко, 51 — с пенальти (3:0). Секулич, 66 — с пенальти (3:1). Н.А.Морозов, 102 (3:2).

«Локомотив»: Митрюшкин (Лантратов, 46. Веселов, 90), Ненахов (Рамирес, 70), Монтес (Сильянов, 70), Е.В.Морозов (Погостнов, 70), Фассон (Чевардин, 70), Пруцев (Тимофеев, 70), Пиняев (Бакаев, 70), Вера (Сарвели, 70), Комличенко (Щетинин, 70), Воробьев (Салтыков, 70), Руденко (Мялковский, 70).

«Урал»: Селихов (Кузнецов, 70), Маргасов (Мамин, 70), Бегич (Мосин, 70), Бардачев (Итало, 70), Акбашев (Бондарев, 70), Аюпов (Н.А.Морозов, 70), Карапузов (Арабачян, 70), Сунгатулин (Гонсалу, 70), Малькевич (Марков, 70), Железнов (Ишков, 70), Секулич.

5 февраля.