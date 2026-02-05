Денисов — о продлении контракта со «Спартаком»: «Обещаю отдать все силы ради нашего успеха»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от продления контракта с клубом.

«Спартак» объявил о новом соглашении с 23-летним россиянином 5 февраля. Договор рассчитан до конца сезона-2029/2030.

— Почти за семь лет, проведенных здесь, я осознал, что значит быть частью этой великой команды. Я горжусь тем, что продолжу защищать красно-белые цвета, и готов выкладываться по максимуму.

Я рад подписать новое соглашение и продолжать выступать за «Спартак». Благодарен клубу и всем, кто с ним связан. Обещаю отдать все силы ради нашего успеха. Вместе мы сможем победить! — приводит слова Денисова пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне Денисов провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Он выступает за красно-белых с 2019 года.