Кафанов поздравил болельщиков «Ростова» с наступающим Новым годом

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков ростовского клуба с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики ФК «Ростов», поздравляю с наступающим Новым годом! Будем очень стараться радовать вас в новом году хорошей игрой и победами и поменьше вас огорчать. Всегда помним, что играем для вас! Всем здоровья и мирного неба над головой!» — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» с 21 очком расположился на 10-м месте.

В первом матче после зимней паузы ростовская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 3 марта.