Гришин: «В РПЛ четыре команды борются за титул, ни в одной европейской лиге такого нет»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, на каком уровне находится российский футбол.

«Российский футбол очень хорошего уровня. У нас шесть команд борются за тройку и еще четыре — за чемпионство. Ни в одной лиге такого нет. В Испании есть только «Барселона» и «Реал», в Италии одна-две команды борются за скудетто. Если бы в РПЛ разыгрывались места в еврокубках, эти 6-7 команд бились бы за них. Когда играют лидеры чемпионата, очень интересно смотреть матчи с их участием», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками занимает первое место, на второй строчке располагается «Зенит», у которого 36 очков, а «Динамо» идет на третьей позиции с 32 очками.