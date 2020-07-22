Из регламента РФС удален пункт об обязательном штрафе за неявку на матч

Бюро исполкома РФС утвердило изменения в регламент РПЛ, сообщает официальный сайт союза. В частности, в регламенте по возобновлению сезона, прерванного из-за коронавируса, произошло изменение в подпункте 1.2.2. Из нег исключен подраздел «Мероприятия в отношении лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран или регионов РФ». Вместо него добавлен подраздел «Мероприятия в отношении лиц, при пересечении Государственной границы Российской Федерации».

В нем говорится, что при въезде в Россию из других стран граждане «должны руководствоваться постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на дату возвращения».

Кроме того, внесено изменение в дисциплинарный регламент РФС. Согласно новой редакцуии статьи 86, КДК РФС может, а не обязан применять штраф за неявку команды на матч.

КДК сможет оценивать причины неявки, например, из-за невозможности команды принять участие в матче достаточным количеством футболистов. В нынешнем сезоне ряд игр был сорван из-за заражений коронавирусом большого количества игроков.