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Байдачный: «Абаскалю нужно время для адаптации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмат» и «Ростова» Анатолий Байдачный оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если тренера приглашают в команду, значит, наверно, рассчитывают на его успехи и на все остальное. Иначе зачем? Другое дело, что тренерам тоже нужно время для адаптации, как и футболистам. Терпение — одна из главных составляющих работы руководства клуба. В 90-х годах «Спартак» состав превосходил все остальные команды и без особых затруднений выигрывал чемпионаты. Сейчас такого нету. Есть ряд команд, претендующих на высокие места. Амбиции у «Спартака»» остались, но нужно время для их подтверждения", — приводит слова Байдачного «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
ФК Спартак (Москва)
Анатолий Байдачный
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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