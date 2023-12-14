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Сегодня, 18:30

Масалитин объяснил, почему «Зенит» остается фаворитом РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин сказал, что «Зенит» остается главным фаворитом РПЛ.

«Будут и поля хорошие, и «Зенит» по уровню мастерства и вообще клуба — фаворит. Это касается и запасных, которые могут выходить и переворачивать и решать игру. Такой скамейки, к сожалению, у «Краснодара» нет. Это и опыт. Как выигрывать чемпионства, «Зенит» знает, а «Краснодар» — нет. Как играть в стрессовой ситуации, «Краснодар» тоже пока не знает. Пошло давление, и вот неудачные результаты — где-то ничьи и поражения. А «Зенит» все знает и, думаю, к тому же будет еще зимой укрепляться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

После первой части сезона «Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах Команда отстает на два балла от лидирующего «Краснодара».

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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