Испанский реабилитолог присоединился к "Ростову"

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.

Огандо Береа родился в испанской Понтеведре. По специальности является физиотерапевтом, мастером питания, мастером спортивной физиотерапии, остеопатом.



Основал многопрофильную клинику в Понтеведре. Ранее работал физиотерапевтом в испанской федерации плавания и триатлона.

"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 20 туров.

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