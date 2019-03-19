Испанский реабилитолог присоединился к "Ростову"

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Огандо Береа родился в испанской Понтеведре. По специальности является физиотерапевтом, мастером питания, мастером спортивной физиотерапии, остеопатом.
Основал многопрофильную клинику в Понтеведре. Ранее работал физиотерапевтом в испанской федерации плавания и триатлона.
"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 20 туров.
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Реабилитолог Уго Огандо Береа присоединился к "Ростову"– Football Club Rostov (@rostovfc) 19 марта 2019 г.
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