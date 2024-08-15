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Сегодня, 18:03

Касинтура: «Зенит? У меня нет такой мечты, в РПЛ много сильных клубов»

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Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Любой человек, занимающийся спортом, хочет развиваться и проявлять себя — я не исключение. В какой команде я хотел бы играть? Все будет зависеть от предложения, которое устроит и мой клуб, и меня.

У меня нет мечты играть в «Зените». Посмотрим, как будет складываться моя карьера дальше. У нас сильный чемпионат и, помимо «Зенита», есть такие сильные клубы, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и другие. Но не знаю, были ли у меня предложения», — цитирует Касинтуру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

26-летний анголец выступает за дагестанский клуб с 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. В 2021 году ему предложила контракт «Уфа», выступавшая на тот момент в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Эгаш Касинтура
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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 4
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Педро

Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

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Динамо

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