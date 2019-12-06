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Игорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»

19:29
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Четыре дня между матчами. Что-то меняли в поготовке к игре?
— Работали в обычном режиме, ничего не меняли, все нормально.

— В воротах сегодня играет Михаил Левашов. Почему не Шамов?
— Он получил травму вчера на тренировке.

— У вас тот же состав, что на ЦСКА, за исключением травмированного Ткачева. Значит ли это, что вы нашли оптимальное сочетание?
— Так решили. Мы смотрели по тренировкам, кто так выглядит, — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».

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