Игорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Четыре дня между матчами. Что-то меняли в поготовке к игре?

— Работали в обычном режиме, ничего не меняли, все нормально.

— В воротах сегодня играет Михаил Левашов. Почему не Шамов?

— Он получил травму вчера на тренировке.

— У вас тот же состав, что на ЦСКА, за исключением травмированного Ткачева. Значит ли это, что вы нашли оптимальное сочетание?

— Так решили. Мы смотрели по тренировкам, кто так выглядит, — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».