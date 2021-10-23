Игонин: «Нападение «Зенита» является одним из самых лучших в РПЛ»
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от игры атакующей линии команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Многое будет зависеть от того, кто именно выйдет на поле, — сказал Игонин в интервью RT. - У петербуржцев есть несколько вариантов. Сейчас, например, широко обсуждается вопрос целесообразности использования Артема Дзюбы. Если в атаке появится он — это одна история, а если Сердар Азмун — другая. Третий вариант — ставка на бразильцев, которые начали определять всю игру команды. Думаю, от этого и будут отталкиваться».
При этом он не считает, что в обороне «Спартака» произойдут какие-то изменения, которые кардинально смогут повлиять на предстоящую игру.
«При этом к обороне «Зенита», к сожалению, тоже возникает немало вопросов. Если бы подопечные Сергея Семака действовали более надежно, в предыдущих поединках всё сложилось бы иначе. Зато нападение дает результат и является одним из лучших в лиге», — добавил Игонин.
Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/920521-igonin-mnenie-napadenie-zenit
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