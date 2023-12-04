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Игнатьев заявил, что не предполагал победы «Локомотива» над «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не предполагал победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Конечно, я предполагал, что у «Зенита» будет преимущество, потому что петербуржцы приучили нас к тому, что они действуют с позиции силы. Но «Локомотив» придумал, как выстроить свою игру, как использовать свои возможности, как обезопасить свои ворота от атак соперника, и четко следовал этому курсу. Они не пытались играть на встречных курсах, а отдавали территорию и пространство, стараясь большими силами обороняться и закрывать бреши в защите. «Зенит» пытался вскрыть защиту соперника, играл с преимуществом, но оно было скорее гипотетическим. Первый гол помог «Локомотиву» психологически, такие ошибки, какую допустил Кержаков, действуют на соперника обескураживающе. Хозяева добились на мой взгляд заслуженной победы в данной игре», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21846685.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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