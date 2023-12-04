Курбанов хотел бы, чтобы «Краснодаром» стал чемпионом
Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов высказался о борьбе за лидерство в чемпионате РПЛ, о весенней части сезона, а также заявил, что хотел бы видеть на первом месте по итогам турнира «Краснодар».
«Что касается весны, то многое зависит от того, как команды уйдут на зимний перерыв. От этого будет очень много зависеть. Если какая-то команда очень далеко отпустит лидеров, то ей будет тяжело их достать. Но мы видим, какая борьба, какая плотность. Любая команда может у любой отобрать очки. Поэтому исключать вариант, что кто-то сможет сделать суперчемпионский рывок и поглотить очковый гандикап, я бы не стал. Я вообще приветствую такие истории. Но вообще хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар» — очень симпатизирую этой команде. Надеюсь, у них все получится», — приводит слова «Газета.Ru».
После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. На втором месте — «Зенит» (33 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4