Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень» в РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что после матча ЦСКА — «Ростов» в 17-м туре РПЛ стоит задуматься о переходе на систему «весна-осень».

«Я давно выступаю сторонником системы «весна-осень». Сейчас мы закончим календарный год, пройдет декабрь, январь, февраль — и мы увидим совершенно другие команды, по существу у нас будет совсем другой чемпионат. Есть много веских аргументов, я бы не хотел их перечислять — это тема для отдельного большого разговора. Но если обобщать, то, конечно, я бы выступил за возвращение прежней системы», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

С сезона-2012/13 в чемпионате России действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Ранее в РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год из-за погодных условий.