«Хрен знает, почему Евсей на коленях оказался». Радимов поделился раритетным фото с Евсеевым

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высоко отозвался о рулевом «Уфы» Вадиме Евсееве. Специалист поделился раритетным фото с Евсеевым, когда они оба играли в чемпионате России. Радимов — в «Зените», Евсеев — в «Локомотиве».

«Бывает, оглянусь — и сам себе завидую, какие люди меня окружают! В этом смысле я везунчик на хороших и настоящих людеи?.

На днях Евсеи? прислал фотографию из прошлого — столько сразу вспомнилось!

У Евсея всегда была уважуха среди болельщиков! Но! Совсем другая история — футбольныи? мир со своими правилами. Но и там он пользуется уважением! Отстаивает свою правду, но понимает, что существует и другая точка зрения. Не то, что некоторые из нынешних «правдолюбов», уверенных, что существует только их мнение.

Я много играл против Евсея — и каждыи? раз это было очень тяжко, заставляло прыгать выше головы. Я играл вместе с ним в сборнои? — сразу вспоминаются переходные матчи с Уэльсом в 2003. Если бы про Евсеева снимали кино, его бы однозначно надо было назвать «Несломленныи?». В то время, что вся страна топила за нас, у Евсея была собственная боль — его дочке проводилась операция на сердце. Несломленныи?! Победитель!

А его победныи? мяч на Миллениуме при девяноста тысячах валлии?цев на трибунах и крик в камеру: «... вам»?! После матча в раздевалке беру телефон. Там каждое второе сообщение — зачем Евсеи? послал всех? И его удивление: так я местных хотел отправить! Не ожидал, что трансляция выи?дет за пределы Уэльса.

Как-то, вскоре после истории про «В КДК сидят дебилы», мне звонят с неизвестного номера: «Здравствуи?те, я председатель КДК, предстоит серьезныи? разговор». Но Евсеи? сразу был разоблачен! Ну а видео, как уже тренером «Уфы» в матче с «Динамо» Евсеи? отбивает мяч пятои? точкои?! Или его «У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен»? Дружище! Я уверен, что с твоеи? силои? духа, с твоим талантом тебя ждет фантастическое будущее! Потому что уже в настоящем ты показываешь, что в тренеры ты пришел неслучаи?но и надолго!

P. S. Возвращаясь к фото. Хрен знает, почему Евсеи? тут на коленях оказался"

Евсеев ответил ему в Instagram: «Владислав Радимов написал большой пост. Много хороших слов, спасибо, Влад. С Радимовым пересеклись в сборной, всегда хорошо общались. Отбор к Евро; сам турнир...

Фото за карьеру набралось много. Буду чаще показывать их, и не только Владу".