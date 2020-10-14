Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» рассказал о продлении контрактов со спортивным директором Хавьером Рибалтой и полузащитником Магомедом Оздоевым.

— Почему не удалось подписать Чистякова раньше, чтобы заявить в Лигу чемпионов?

— Трансфер — это не на рынке пучок редиски купить. Это непростое дело. Надо учитывать интересы двух клубов, двух футболистов — Терентьева и Чистякова. Но это не зеркальные трансферы. Хорошо, что есть предпосылки сделать это хотя бы до закрытия российского трансферного окна. Да, Чистяков не сможет принять участие в Лиге чемпионов, но зато будет отличной подпоркой в чемпионате.

— Нет опасений, что трибуны закроют из-за ситуации с коронавирусом?

— Надо соблюдать все ограничения. Сейчас идет теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Теннисисты и зрители показывают свое отношение — все в масках, перчатках. А ситуация непростая. Баскетбольный «Зенит» получил два технических поражения из-за невозможности выехать в Испанию.

— Магомед Оздоев высказался по поводу своего контракта. Собираетесь продлевать футболиста?

— Переговоры любят тишину. У нас отношение ко всем членам команды не просто уважительные — каждый игрок — это ценность с точки зрения вклада в успех. Магомед дал хорошее интервью, высказал свое мнение

— Есть какие-то продвижение по продлению Рибалты?

— У Хавьера действующий контракт. По крайней мере до конца он его отработает. Хотелось бы, чтобы он остался. Все его трансферы усилили нашу команду. А переговоры — мы встречаемся каждый день. Обсуждаем этот вопрос. (Константин Колмаков)