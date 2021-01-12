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Хендрикс о переходе в «Спартак»: «Жду нового приключения в сильной зарубежной лиге»

20:40
Йоррит Хендрикс. Фото ФК ПСВ.
Йоррит Хендрикс. Фото ФК ПСВ.
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Полузащитник Йоррит Хендрикс прокомментировал свой переход в «Спартак». Ранее он выступал за ПСВ.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается, — сказал Хендрикс, слова которого приводит сайт ПСВ. — Большую часть главным в моей жизни был ПСВ. У меня останется множество прекрасных воспоминаний об этом клубе. Здесь я приобрел много друзей дебютировал в сборной. Я настоящий игрок и болельщик ПСВ, это мой клуб с детства. Желаю всем в ПСВ и болельщикам команды всего самого наилучшего. Я с нетерпением жду своего нового приключения и большого успеха в сильной зарубежной лиге».

26-летний Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.

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