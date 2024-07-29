Хавбек «Химок» Глушаков иронично поделился мнением о «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (3:1) поделился мнением об игре команд.

— Денис, «Спартак» уверенно обыграл «Химки», болельщики в экстазе. «Спартак» — чемпион?

— Ну, не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили в первом тайме. А в целом да, можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался, — с улыбкой сказал Глушаков, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Глушаков перешел в «Химки» этим летом. В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за клуб 1 матч и не отметился результативными действиями.