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Сегодня, 14:23

Хавбек «Химок» Глушаков иронично поделился мнением о «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (3:1) поделился мнением об игре команд.

— Денис, «Спартак» уверенно обыграл «Химки», болельщики в экстазе. «Спартак» — чемпион?

— Ну, не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили в первом тайме. А в целом да, можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался, — с улыбкой сказал Глушаков, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Глушаков перешел в «Химки» этим летом. В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за клуб 1 матч и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
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Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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5.08 20:00
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