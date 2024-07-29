Глушаков отреагировал на слова президента «Урала» Иванова о его игровой практике

Футболист «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова.

— Относительно недавно Григорий Иванов, отвечая на вопрос о том, нужны ли вы ему в «Урале», сказал: «Нам не нужен Глушаков — Денис больше года не играет».

— Я хотел ему ответить, когда он это сказал, но не хотел накаркать, что они вылетят в Первую лигу. Я с ним никогда не разговаривал о переходе в «Урал». Мне эта история напоминает случай с «Рубином». Хоть я с ними переговоров не вел, но они то же самое говорили: «Нам Глушаков не интересен». Так они говорили один год, потом второй — и вылетели в Первую лигу. В случае с Григорием Ивановым я сказал жене: «Вот «Урал» сейчас так говорит про меня и тоже вылетит в Первую лигу». Не надо про меня говорить, нужен я или нет. Спокойно играйте, поменьше разговоров, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».