Баринов попал в стартовый состав ЦСКА на первый матч зимних сборов против «Акрона», Лусиано — в запасе

ЦСКА и «Акрон» объявили стартовые составы на товарищеский матч на зимнем тренировочном сборе.

Матч пройдет в Абу-Даби. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов включен в стартовый состав армейцев, как и экс-форвард «Урала» Максим Воронов. Еще один новичок — Лусиано, который перешел из «Зенита», начнет матч в запасе.

ЦСКА: Акинфеев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Гайич, Кармо, Баринов, Обляков, Глебов, Воронов, Мусаев.

«Акрон»: Тереховский, Фернандес, Бокоев, Баранок, Марадишвили, Хосонов, Джаковац, Кузьмин, Болдырев, Пестряков, Дзюба.

ЦСКА объявил о переходе 29-летнего Баринова 13 января. 11 января армейцы подписали Лусиано. Взамен в «Зенит» из ЦСКА перешел защитник Игорь Дивеев.