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22 января, 15:25

Баринов попал в стартовый состав ЦСКА на первый матч зимних сборов против «Акрона», Лусиано — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Баринов (слева).
Фото ФК «Акрон»

ЦСКА и «Акрон» объявили стартовые составы на товарищеский матч на зимнем тренировочном сборе.

Матч пройдет в Абу-Даби. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов включен в стартовый состав армейцев, как и экс-форвард «Урала» Максим Воронов. Еще один новичок — Лусиано, который перешел из «Зенита», начнет матч в запасе.

ЦСКА: Акинфеев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Гайич, Кармо, Баринов, Обляков, Глебов, Воронов, Мусаев.

«Акрон»: Тереховский, Фернандес, Бокоев, Баранок, Марадишвили, Хосонов, Джаковац, Кузьмин, Болдырев, Пестряков, Дзюба.

ЦСКА объявил о переходе 29-летнего Баринова 13 января. 11 января армейцы подписали Лусиано. Взамен в «Зенит» из ЦСКА перешел защитник Игорь Дивеев.

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Дмитрий Баринов
Лусиано Гонду
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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