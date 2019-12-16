Гус Тил: «Все складывается не так, как мне хотелось бы»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал, как прошла его адаптация в московском клубе, и критично оценил личные и командные результаты в первой части сезона.

— Все могло быть лучше. Все явно могло бы быть и лучше. Все складывается не так, как мне хотелось бы. Это касается и команды, и лично меня. Пока не нашел свою игру. Но я уверен, что у нас все получится, — приводит слова Тила vi.nl.

Мне все еще надо привыкнуть, и это нормально. Совершенно другая культура. Для меня это совсем другой мир. Даже сам город огромный. В Голландии я жил в Амстердаме — по меркам Москвы это маленький и уютный город.

Но все налаживается. Чувствую, что приспосабливаюсь все лучше и лучше, так что все будет хорошо.

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