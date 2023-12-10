Гудиев: «Стоишь в воротах, руки и ноги мерзнут, приходится терпеть через «не могу»

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев выступил за переход на систему «весна-осень» в РПЛ.

«Конечно, приятнее было бы играть по системе «весна-осень». Сегодня было реально холодно. Стоишь, ноги и руки мерзнут. Когда выходишь на поле, радуешься, что у тебя игра, а в холодную погоду приходится терпеть, играть через «не могу». Больше радости играть в теплую погоду. Думаю, как и для болельщиков», — цитирует Гудиева Metaratings.ru.

В матче 18-го тура РПЛ, который прошел 10 декабря, «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Московский клуб с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У воронежской команды 21 очко и 11-я позиция.