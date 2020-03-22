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Глушенков тренируется в форме «Чертаново» во время карантина

09:09
Юрий Горшков и Максим Глушенков. Фото Twtter «Чертаново»
Юрий Горшков и Максим Глушенков. Фото Twtter «Чертаново»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков проводит индивидуальные тренировки на стадионе «Чертаново», сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ним занятия провели футболист «Чертаново» Юрий Горшков и хавбек «Спартака» Наиль Умяров.

Все официальные матчи российских турниров были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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