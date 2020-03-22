Глушенков тренируется в форме «Чертаново» во время карантина

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков проводит индивидуальные тренировки на стадионе «Чертаново», сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ним занятия провели футболист «Чертаново» Юрий Горшков и хавбек «Спартака» Наиль Умяров.

Все официальные матчи российских турниров были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

Футболисты перешли на индивидуальный график тренировок, но иногда собираются в небольшие группы для взаимопомощи ?



Сегодня на «Арене Чертаново» трудились чертановец Юрий Горшков, самарский спартаковец Максим Глушенков и московский спартаковец Наиль Умяров (остался за кадром) ? pic.twitter.com/DlFn7BMSTc — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) March 21, 2020

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