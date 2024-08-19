Глушенков перенес операцию после перелома руки

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков успешно перенес операцию после перелома руки.

«Операция на руке Максима Глушенкова прошла штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены дополнительно. Максим Глушенков будет восстанавливаться на базе тренировочного центра под руководством медицинского штаба «Зенита», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

25-летний россиянин в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1) получил перелом лучевой кости правой руки.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.