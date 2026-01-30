Семак заявил, что Вендел готов работать в общей группе «Зенита» и играть в товарищеских матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние полузащитника команды Вендела, который работал по индивидуальной программе в прошедшие выходные.

28-летний бразилец с опозданием прибыл на учебно-тренировочные сборы сине-бело-голубых в Дохе (Катар). Ранее председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что к игроку были применены серьезные санкции.

«Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи. Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В нынешнем сезоне Вендел провел 16 матчей за питерскую команду во всех турнирах, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.