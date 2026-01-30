«Пари НН» объявил о переходе 32-летнего уругвайского форварда Бальбоа

Нападающий аргентинского клуба «Расинг» Адриан Бальбо перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

С форвардом подписан контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

32-летний уругваец играл за «Расинг» с января 2025 года. В сезоне-2025 он провел за команду 40 матчей, забил семь голов и сделал один результативный пас.

Ранее он играл за аргентинские клубы «Бельграно», «Патронато», Сармьенто», «Унион Санта Фе», уругвайские команды «Данубио», «Ливерпуль», «Серрито», а также за «Альянсу» (Перу), «Депортес Антофагаста» (Чили), «Перейру» (Колумбия) и испанский «Расинг».