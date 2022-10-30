Талалаев — о поражении от «Спартака»: «Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Спартак» — с победой. Хороший матч. В первом тайме 15 минут играли так, как планировали. Потом немного отдали инициативу. Заменами нейтрализовали преимущество «Спартака». Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается. Единственное, не хватает мастерства в завершении, будем работать над этим», — заявил Талалаев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками.

В следующем туре «Спартак» 5 ноября сыграет в гостях с «Сочи». «Торпедо» днем позднее встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».