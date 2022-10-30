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Галактионов — о судействе: «Вопросы возникают по трактовкам определенных эпизодов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

— Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой. Мы повели в счете. Имели еще моменты для взятия ворот соперника.

После перерыва соперник не создавал особой остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что «Крыльям» удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед.

— Есть ли у вас вопросы по судейству?

— Они возникают по трактовкам определенных эпизодов. Но для этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо делать свое дело: на футбольном поле добиваться положительного результата.

— Несмотря на поражение, в первом тайме ваша команда доминировала, а во втором удерживала счет, грамотно играя в обороне и в атаке. Футболисты «Нижнего» действовали четко и слаженно, хорошо играли в пас. Игра однозначно идет в зачет. Поражение, за которое не стыдно. Ну а то, что произошло, это просто несчастный случай. Согласны с этим?

— У нас было довольно много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо пережить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы.

Источник: https://vk.com/wall-96863727_331177

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Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
2
0
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