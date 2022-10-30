Галактионов — о судействе: «Вопросы возникают по трактовкам определенных эпизодов»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

— Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой. Мы повели в счете. Имели еще моменты для взятия ворот соперника.

После перерыва соперник не создавал особой остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что «Крыльям» удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед.

— Есть ли у вас вопросы по судейству?

— Они возникают по трактовкам определенных эпизодов. Но для этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо делать свое дело: на футбольном поле добиваться положительного результата.

— Несмотря на поражение, в первом тайме ваша команда доминировала, а во втором удерживала счет, грамотно играя в обороне и в атаке. Футболисты «Нижнего» действовали четко и слаженно, хорошо играли в пас. Игра однозначно идет в зачет. Поражение, за которое не стыдно. Ну а то, что произошло, это просто несчастный случай. Согласны с этим?

— У нас было довольно много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо пережить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы.