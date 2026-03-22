Мостовой не удивлен победе «Зенита» над «Динамо»: «Игра совпала с ожиданиями»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:3).

«Игра совпала с ожиданиями, предполагал победу «Зенита» примерно с такой разницей, как получалась сегодня. С первых минут было видно, что «Зенит» лучше выглядел. Футболисты питерской команды больше хотели эти три очка, такое ощущение было на протяжении всей игры! Конец победной серии «Динамо»? Было понятно, что рано или поздно она закончится. У «Динамо» была хорошая серия, которая логично закончилась в матче против более сильной команды», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.

Максим Ваншейд