Гладилин рассказал, почему поддерживает Карпина в конфликте с Абаскалем из-за состояния здоровья Литвинова

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин назвал возможные причины разногласий между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и Гильермо Абаскалем, возглавляющим красно-белых.

«Я полностью на стороне Карпина. Абаскаль сгущает краски. Он хочет как-то оправдать то, что у «Спартака» нет игры и нет результата. Кроме того, у него есть какое-то недопонимание или конфликт с Литвиновым. Это очевидно, на мой взгляд. Гильермо или не выпускает Руслана, или использует не на той позиции. Тренер сборной никогда на такие товарищеские матчи не поставит игрока с травмой. Он может разве что вызвать его на сбор, чтобы пообщаться. Карпин сам был профессиональным футболистом. А Абаскаль никогда не играл в футбол на высоком уровне и не понимает этого. Ни один тренер, который в прошлом сам был футболистом, не позволит выйти на поле травмированному игроку», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Перед матчем «Спартака» с «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что полузащитник Руслан Литвинов пропустит эту встречу из-за травмы. По словам тренера, у футболиста было повреждение еще до национальной паузы, но он провел 90 минут в матче за сборную. Карпин считает, что Абаскаль либо вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией.