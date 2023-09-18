Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Борис Игнатьев: «Отставка Хохлова не удивила»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Хохлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о Дмитрии Хохлове.

— Матч со «Спартаком» оказался последним для Хохлова на посту главного тренера «Сочи». Вас удивила эта отставка?

— Нет. Со «Спартаком» команда выглядела слабо. Это в позапрошлом сезоне она показывала привлекательный футбол и заслуженно добралась до серебряных медалей. Сейчас у «Сочи» ни внятной игры, ни своего лица. Единственный, от кого исходит креатив и хоть какая-то острота, — 38-летний Нобоа. Остальные бегают, толкаются, безуспешно пытаясь зацепиться за мяч...

— Нобоа считает, что у «Сочи» состав не для больших задач. Согласны?

— Разумеется. Уровень новых легионеров, мягко говоря, не впечатляет. По матчу со «Спартаком» особенно много вопросов к Агбалаке и Мигелу. Не понимаю, зачем привозить иностранцев, которые не сильнее наших ребят?

Дмитрий Хохлов возглавлял «Сочи» с апреля 2023 года. Специалист был отправлен в отставку 17 сентября, новым главным тренером команды стал Александр Точилин.

Амир Батырев, Роман Зобнин и&nbsp;Александр Соболев. Что происходит со «Спартаком», чем силен «Зенит» и почему буксует «Локо». Интервью Бориса Игнатьева

Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Игнатьев
1
1
Читайте также
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура
Карпин: «Абаскаль либо вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией»
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Сочи», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Борис Игнатьев — о ничьей «Пари НН» с «Динамо»: «Ребята бились за Юрана»
Борис Игнатьев: «Давила — старательный, но не более. А Файзуллаев очень понравился»
Агент рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА Мойзеса: «С ним все в порядке»
Гладилин рассказал, почему поддерживает Карпина в конфликте с Абаскалем из-за состояния здоровья Литвинова
Масалитин: «Изидор не заменит Малкома в «Зените»
Борис Игнатьев: «Бабич — герой тура»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Изидор не заменит Малкома в «Зените»

Гладилин рассказал, почему поддерживает Карпина в конфликте с Абаскалем из-за состояния здоровья Литвинова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости